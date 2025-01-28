Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerinde kapsamlı teftişlerin başlatıldığı belirtilerek, "Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek."