Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Dün Çin'den çıkan yapay zeka ürünü DeepSeek'in yarattığı depremin etkisiyle hızlı düşüş yaşayan altın fiyatları bugüne sakin başladı.
Dün Çin'den çıkan yapay zeka ürünü DeepSeek'in yarattığı depremin etkisiyle hızlı düşüş yaşayan altın fiyatları bugüne sakin başladı.
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararını bekliyor. Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Jerome Powell'ın Trump'ın "faiz indirilmeli" açıklamasına ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Gram altın 3,150 TL
Çeyrek altın 5,134 TL
Yarım altın 10,267 TL
Cumhuriyet altını 21.012 TL
ONS altın 2,742 dolar
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararını bekliyor. Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Jerome Powell'ın Trump'ın "faiz indirilmeli" açıklamasına ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.
Gram altın 3,150 TL
Çeyrek altın 5,134 TL
Yarım altın 10,267 TL
Cumhuriyet altını 21.012 TL
ONS altın 2,742 dolar