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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün Çin'den çıkan yapay zeka ürünü DeepSeek'in yarattığı depremin etkisiyle hızlı düşüş yaşayan altın fiyatları bugüne sakin başladı.

Ekleme: 28.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Dün Çin'den çıkan yapay zeka ürünü DeepSeek'in yarattığı depremin etkisiyle hızlı düşüş yaşayan altın fiyatları bugüne sakin başladı.

Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararını bekliyor. Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Jerome Powell'ın Trump'ın "faiz indirilmeli" açıklamasına ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Gram altın 3,150 TL

Çeyrek altın 5,134 TL

Yarım altın 10,267 TL

Cumhuriyet altını 21.012 TL

ONS altın 2,742 dolar