Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum. Sıla hasreti çeken yurt dışındaki tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyorum. Genç Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK gençlik adına sevgiyle selamlıyorum.Sevgili gençler, sizin yolunuz, gayeniz, ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu erenlerinin ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen ariflerimizin ufkudur.Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Hür dünyanın gür sesisiniz. Zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Büyük bir milletin evlatlarısınız, her birinizi yürekten selamlıyorum.Şahsıma sizler gibi gayretli yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbime hamdediyorum. Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver sloganıyla düzenlenen kongremizin gençlerimiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Geçtiğimiz yılın Ekim ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diliyorum.Bugün Gençlik Kollarımızda bir bayrak değişimi yaşanıyor. Gençlik Kolları vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimizi tebrik ediyorum. Yusuf İbiş kardeşime başarılar diliyorum.Daima gençlerle yol yürüdük. Teknolojiden sağlığa tüm alanlarda sessiz devrimler yaparken gençlerimizi hep ön planda tuttuk.22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.Eğitimde, siyasette, sivil toplum ve iş dünyasında gençlerimizin önünü açan reformları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kat sayı adaletsizliği vardı kaldırdık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı. Önünü açtık. Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık.Milletimizin yarınlarını siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bu millete sevdalı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan 'Ben varım' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maaşallah gümbür gümbür geliyor.Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu. Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı diyen köksüz şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Molotof atan kandırılmış bir gençlik değildir. 78 canı kaybettiğimiz kara günde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen bir gençlik değildir. Bu gençlik 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Vatanına aşık milli bir gençliktir. Yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bir gençliği şu an karşımızda görüyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru durmadan ilerleyen tüm genç kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum.22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütürken bir yandan gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik. 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık.340 bine yakın misafir öğrencilerimiz bulunuyor. Ülkemizde eğitim gören Suriyeli öğrenciler şu an bakan olarak, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor14-28 Mayıs seçimlerin aile ve gençlik fonu uygulamasını tüm illerimizde başlattık. Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı koruyucu tedbirleri uygulamaya alıyoruz. Zararlı alışkanlıklara mücadelemiz sürüyor.40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Terör baronları için yolun sonu görünmüştür. Emperyalistlerin başımıza sardığı belaya def edecek, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Türk-Kürt-Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi tesis edeceğiz.Başkaları ayırmaya bölmeye çalışsa da biz bu ülkenin gençliğini kucaklaştırmanın gayretinde olacağız. Bu ülkeye, bu millete fedakarca hizmet etmeyi sürdüreceğiz.