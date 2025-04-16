Otomobil devinden Türkiye hamlesi! Elektrikli araç üretimi yapmaya başlayacak

Son yıllarda giderek artan elektrikli araç üretiminde otomobil devlerinin yarışı devam ediyor. Türkiye hamleleriyle gündeme gelen BYD’nin ardından bu kez Hyundai Türkiye hamlesi ile dikkat çekti. Güney Koreli otomobil üreticisi İzmit’te elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı.

Türkiye otomotiv sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel'in yaptığı açıklamaya göre, marka İzmit'te bulunan üretim tesislerinde yüzde 100 elektrikli otomobil üretimine resmen başlayacak.Togg'un ardından Türkiye'de tamamen elektrikli araç üretecek ikinci marka olacaklarını belirten Berkel, “Hedefimiz Çinli rakibimiz BYD'den önce üretime geçmek” diyerek sektördeki rekabete dikkat çekti.Hyundai'nin bu stratejik yatırımı, hem Türkiye'nin elektrikli araç alanındaki konumunu güçlendirecek hem de ülkeyi Avrupa ve Orta Doğu pazarları için önemli bir üretim üssüne dönüştürecek.AVRUPA İHRACATI YAPILACAK!Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobillerin sadece iç pazara değil, aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edileceğini belirtti.Türkiye'nin otomotiv üretim kalitesine duydukları güvenin altını çizen Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, “Burada üreteceğimiz çevre dostu elektrikli aracımız, 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek” ifadeleriyle dikkat çekti.Ayrıca, üretim sürecine yönelik devlet teşvikleri konusunda ilgili Bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.