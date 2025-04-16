ATM’den Para Çekme Limiti Değişti: Bankalar ATM’den Para Çekme Limitine Güncelleme Yaptı

ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu.Özel bankaların çoğu günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırdı.ATM'den para çekme limitleri değiştiVakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.İşte banka banka ATM 'den günlük para çekme limitleri;Vakıfbank: 20 bin TLTürkiye İş Bankası: 20 bin TLYapı Kredi: 10 bin TLAkbank: 10 bin TLDenizbank: 10 bin TLTürkiye İş Bankası: 20 bin TLZiraat Bankası: 10 bin TLHalkbank: 10 bin TLGaranti BBVA: 10 bin TLING Bank: 10 bin TLFibabanka: 15 bin TLEnpara: 10 bin TL