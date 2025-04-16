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ATM’den Para Çekme Limiti Değişti: Bankalar ATM’den Para Çekme Limitine Güncelleme Yaptı

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. ATM’lerde ücretsiz para çekme limitleri güncellendi. İşte yeni günlük çekim miktarıyla ilgili detaylar...

Ekleme: 16.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:53 / Editör: Atilla Özbir
ATM’den Para Çekme Limiti Değişti: Bankalar ATM’den Para Çekme Limitine Güncelleme Yaptı
ATM'den para çekecekler aman dikkat. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi sebeplerden dolayı ATM'lerden günlük para çekim miktarında değişiklik oldu.

Özel bankaların çoğu günlük ücretsiz para çekme limitlerini artırdı.

ATM'den para çekme limitleri değişti

Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.

İşte banka banka ATM 'den günlük para çekme limitleri;

Vakıfbank: 20 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Garanti BBVA: 10 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL