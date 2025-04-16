Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Nisan ayının başından bu yana ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkemizi kademeli olarak terk ediyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıkları artarken güneş de yüzünü göstermeye başladı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre bu kez de Nisan yağmurları ülkemizi ziyaret etmeye hazırlanıyor!Meteoroloji'nin 5 günlük raporlarına göre Türkiye genelinde yarın yağış yurdu tamamen terk edecek. Ancak yağışlı hava Cumartesi günü Karadeniz üzerinden tekrar sınırlarımızdan giriş yapacak. Pazar günü de devam etmesi beklenen ve gök gürültüleri eşliğindeki sağanak yağış dalgasının Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması bekleniyor.Diğer yandan Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Diğer yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bir süre daha görülmeye devam edecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi sürüyor. Buna karşın Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bugün genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.EDİRNE 21°C Parçalı bulutluİSTANBUL 21°C Parçalı bulutluKIRKLARELİ 21°C Parçalı bulutluSAKARYA 21°C Parçalı bulutluAFYON 19°C Az bulutluDENİZLİ 25°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 24°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 26°C Parçalı ve az bulutluADANA 25°C Parçalı bulutluANTALYA 25°C Az bulutlu ve açıkBURDUR 22°C Az bulutlu ve açıkHATAY 23°C Parçalı bulutluANKARA 20°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 22°C Az bulutlu ve açıkKONYA 19°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR 14°C Parçalı bulutluBOLU 20°C Az bulutlu ve açıkKARABÜK 20°C Az bulutlu ve açıkSİNOP 14°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluZONGULDAK 15°C Az bulutlu ve açıkAMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluRİZE 14°C Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluTRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutluERZURUM 4°C Parçalı ve çok bulutluKARS 6°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıMALATYA 16°C Parçalı bulutluVAN 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıADIYAMAN 19°C Parçalı bulutluDİYARBAKIR 18°C Parçalı bulutluGAZİANTEP 18°C Parçalı bulutluMARDİN 14°C Parçalı bulutlu