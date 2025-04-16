Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

İddiaya konu skandal ihbar CIMER'e yapıldı. Bir kadın, Ataşehir'deki kadın kliniğinin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti. İddiaya göre kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi.Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20- 40 bin lira para teklifi sunuldu.OLAĞAN DIŞI DENETİMDE "İLACI YAZIYORUM AMA ALAKAM YOK" SAVUNMASIBu iddianın ardından harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe olağandışı denetim yaptı. Binada inceleme yapıldı, 6 doktorun faaliyet gösterdiği belirlendi.Sadece 2 doktorun iddiaya konu ilacı reçete edebildiğinin belirlenmesi üzerine doktorların savunması alındı. Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi."KISIRLIK İLACINI REÇETE ETMEDİM"Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" dedi.İDARİ PARA CEZASI VE SAYFA KAPATMA KARARIDenetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi, konu değerlendirmek üzere müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletilmesi kararı verildi.Konunun arz ettiği önem nedeniyle olay hukuk ve muhakemat birimine iletildi. Öte yandan sağlık merkezinin instagram sayfası da müdürlükçe incelendi.'Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.İLAÇ ŞOK ETKİSİ DE YARATABİLİYORSabah'ın haberine göre enjeksiyon yöntemiyle vücuda alınan ilacın yumurta üretmeyen, tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri (kısırlık tedavisi) uygulanan yetişkinlerde kullanıldığı ve kadınlarda yumurta dondurma döngüsü sırasında toplanan ve saklanan yumurta sayısını artırmak için de yaygın olarak kullanıldığı öğrenildi.Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!İlacın ciddi yan etkileri de bulunuyor. Hafiften şiddetliye anafilaktik reaksiyon ve şokları içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları yarattığı ifade ediliyor.