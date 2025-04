Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Mandacılık zihniyetindeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'ADALETİ, BARIŞI VE DİPLOMASİYİ ÖNCELEYECEĞİZ'Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ekonomiden tarıma, dış politikadan güvenlik konuları dahil olmak üzere gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirdik. Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Zorbalıklar karşısında asla geri atmadan milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Güçlü Türkiye gerçeğine birçok alanda şahit olmaya başladık. 4. Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görme açısından önemliydi. 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar fevkalade önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttik.Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ettik. Bir uluslararası etkinliği daha başarıyla icra ettik. Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak adaleti, barışı ve diplomasiyi öncelemeye devam edecek.'ORTA DOĞU'DAKİ HER KRİZ TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR'Bu vesileyle bir gerçeğin altını çizmek durumundayız. Orta Doğu'daki her sorun doğrudan doğruya bizi, ekonomimizi ve güvenliğimizi ilgilendirmektedir. Girişimci bir anlayışla hadiseleri okumak zorundayız. Bu mücadelede güçlü kurumlara sahibiz. TİKA, AFAD, THY ve diğer kurumlarımız birbirinden önemli projelere imza atıyor.Savunma sanayii ürünlerimiz birçok ülke tarafından kullanılır hale geldi. Bölgedeki değişim olumlu yönde seyretmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Stratejik akıl ile dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz.'MUHALEFET MANDACILIK ZİHNİYETİNDE'Muhalefet yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde... Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır. Burunlarının dibini görmekten acizler. Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye çok kutuplu bir dünyada kutupbaşı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.'SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Suriye istikrara kavuştukça kazanan tüm bölgemiz olacak. Suriye'de 8 Aralık öncesine dönüş ihtimali yok.Kimse sabrımızı sınamasın. Dostluğu ve düşmanlığı sınanacak bir ülke değiliz.'KRİTİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ARZ RİSKİ YOK'Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti. Fakat habis zihniyet burada da boş durmadı. Millete korku salma adına her türlü manipülasyona başvurdular. Bir sürü tezviratı ortalığa saçtılar. Tarım Bakanlığımız dün yaptığı açıklama ile karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu.Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir durum yok. Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntın söz konusu. Üretimin devamlılığını sağlamak için bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.Üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalara yönelik bakanlığımız çalışmalara başladı.25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.'