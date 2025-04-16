Yüksek kazanç vaadiyle uzağa düşürdüler! Vurgunun detayları ortaya çıktı

Dolandırıcılar her gün yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Vatandaşlara yüksek kazanç vaadi veren dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki B.K.Ş oldu. B.K.Ş'nin polise giderek telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söylemesi üzerine şebekenin onlarca kişiyi dolandırdığı belirlendi.Yaklaşık 1 milyon dolarını kaybettiğini söyleyen B.K.Ş., ifadesinde, 'Yatırım danışmanı olduklarını söylediler, kısa sürede yüksek kazanç vadettiler. Söylediklerine inandım ve farklı tarihlerde farklı banka hesaplarına toplamda 1 milyon dolar gönderdim. Ancak sonrasında dolandırıldığımı fark ettim' diyerek şikayetçi oldu.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk olarak şüpheliler F.C.A. (32), İ.C.A. (25) ve O.Ö.Ö. (26) İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin para transferlerinde kullandığı banka hesaplarının sahiplerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ'da B.Ü. (25), Antalya'da H.D. (28) ve E.Ö. (48), Rize'de ise M.K. (41) yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö., B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.