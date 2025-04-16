Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’e tutuklama talebi! Suçu başkana attı

İhaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde firmalarla toplantıları başkanın ve özel kalem müdürünün yaptığını ileri sürerek suçu onlara attı. Savcılık ise şüpheli Gül’ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Dün sabahın erken saatlerinde 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Gözaltı ve arama kararının 'elde edilen yeni deliller' çerçevesinde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenilmişti.Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde kendisine yönelik bütün iddiaları tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan şüpheli yardımcı, başkan ve özel kalemle birlikte ihaleye girecek firmalarla toplantı yaptığını, firmaları bu şekilde tanıdığını, hiçbir firma ile görüşmediğini ve kimseyi tanımadığını ileri sürdü.Savcılık ifadesinin ardından şüpheli başkan yardımcısı Fidan Gül'ü 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.