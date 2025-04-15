CHP'nin 'şaibeli kurultay' soruşturmasında flaş gelişme! Yeni tanık ifadesi ortaya çıktı: Parayı delil olarak aldım

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şaibe iddialarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Erzurum Delegesi Yusuf Gögerkaya tanık sıfatıyla ifade verdi.Gögerkaya, 2022'de CHP'ye katıldığını ve Erzurum Uzundere ilçe başkanı olarak görev yaptığını, 38. Olağan CHP Kurultayına delege olduğunu söyledi. Kurultayda Özgür Özel lehine oy kullandığını aktaran Gögerkaya, o dönem Erzurum il başkanının Serhatcan Eş olduğunu Eş'in kurultaydan önce Erzurum delegeleriyle görüştüğünü toplantı yaparak iki liste hazırlayıp delegelere dağıttığını belirtti.Gögerkaya, listenin birini Özgür Özel, diğerini ise Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığını ifade ederek, 'İki listenin olmasının nedeni kendisinin genel başkanlık yarışında bulunan her iki kişi ile görüşerek onlardan kendisine en çok menfaati teklif eden ve kendisinin Erzurum il başkanlığını devam ettirecek olan kişiyi desteklemekti. Serhatcan Eş kurultaya bizden birkaç gün önce geldi. Ankara'ya gelince Kemal Kılıçdaroğlu ile resim paylaşıp desteğini açıkladı. Biz de kurultaydan bir gün önce Ankara'ya geldik. Çukurambar semtinde bulunan bir otele yerleştik. Kurultaya gelmeden önce Erzurum delegeleri olarak sekiz kişi Kemal Kılıçdaroğlu, dört kişi de Özgür Özel'i destekleyeceğini söylemişti. Arkadaşım Yunus Siner bana il başkanımız Serhatcan Eş'in kurultaydan bir kaç gün önce İstanbul ilinde bazı görüşmeler yaptığını söyledi. Başkan İstanbul dönüşü bu kez de Özgür Özel ile görüşüp resim paylaştı. Özel'e desteğini belirtti. Biz bu duruma Erzurum delegeleri olarak tepki gösterdik. Ankara'ya geldiğimizde kurultaydan önceki gün Erzurum'un sekiz delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp resim paylaştık, kendisine olan desteğimizi beyan ettik' dedi.'PARAYI DELİL OLARAK ALDIM'Genel merkezden çıkınca yanındaki delege arkadaşlarına il başkanı ile görüşmeyi teklif ettiğini 4 kişinin kabul etmediğini kendisinin de yanına 3 kişi alarak Eş'in olduğu otele gittiklerini kaydeden Gögerkaya, kurultaydan bir gün önce milletvekilleri tarafından bir balık restoranına davet edildiklerini söyledi. Gögerkaya, 'İl başkanımızla birlikte restorana gittik, yemeğimizi yiyerek sohbet ettik. Bu sırada yanımızda il başkanı Serhatcan Eş ile delegeler Yüksel Atabay, Şahin, Ekrem Ekmekçi, Erturan Alagöz, Abdulkadir, Recep Eren, Bayram, Yunus Siner Üstüner Karacaoğlu ile yemek yiyerek sohbet ettik. Yemek çıkışı ben, Serhatcan Eş, Erturan Alagöz ve Abdulkadir'le Ankara'da bir pavyona gittik. Pavyonda oturup içtik, alkol alıp eğlendik. İlerleyen saatlerde geceleyin saat 02.00 civarında Serhatcan Eş, bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti.Orada bize hitaben 'Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım' dedi ve cebinden para çıkardı. Bana bin dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Amacım ileride olabilecek bir şikayet ortamında dile getirmek ve delil olarak açıklamaktı. Arkadaşım Erturan Alagöze'ye bin 500 dolar teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu. Abdulkadir'e ise bin dolar teklif etti ancak Abdulkadir bu parayı kabul etmeyip, ortamı terk edip Kılıçdaroğlu'nun ekibinin olduğu tarafa gitti' ifadelerini kullandı.'OY KULLANIRKEN FOTOĞRAF İSTEDİLER'Gögerkaya, Eş'in gösterdiği evrakları da imzaladıklarını, imzaladıktan yaklaşık 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazetecinin kendi X hesabından imzalanan evrakı aynen paylaştığını söyledi. Gögerkaya, 'Erzurum delegelerinden Ekrem Ekmekçi, Yunus Siner, Ümit Karacabey, Bayram, Recep Eren'in para aldıklarını duymadım. Serhatcan Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı' diye konuştu. Kurultay bittikten sonra Erzurum'a döndüklerini anlatan Gögerkaya, delegeler ve partililer arasında şaibe iddiasının çok konuşulduğunu bu şaibe iddialarının araştırılarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmalarını talep etti.