Google’a bir darbe de Japonya’dan! Rekabet kurulu faaliyeti durdurdu

Dünya çapında pek çok ülkede haksız rekabet ve tekelleşme suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ABD'li teknoloji devine bu kez Japon hükümetinden çarpıcı bir karar geldi. Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google'ın Android telefonlarda arama hizmetlerine ayrıcalıklı muamele gösterilmesini talep eden tekelci uygulamasını durdurması için durdurma emri yayınladı.Japon yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada Google'ın ülkedeki antitröst yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak ABD'li teknoloji devine faaliyeti durdurma emri verdiklerini belirtti. Açıklamada, 'Google antitröst yasasını ihlal ederek Android akıllı telefonlar için arama işlevlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak adil rekabeti engelleme tehdidinde bulunuyor' ifadeleri kullanıldı.Japonya'nın rekabet düzenleyicisinden aktarılan bilgilere göre Google'ın hizmetlerinin başlangıç ekranına yerleştirilmesi ve diğer şirketlerin hizmetlerinin yüklenmemesi koşuluyla, telefon üreticileri ve telekomünikasyon şirketleri de dahil olmak üzere beş iş ortağına arama gelirinin bir kısmını geri ödemeyi garanti ettiğini tespit etti.Japonya'nın tekel karşıtı yasası, iş ortaklarının rakiplerle olan işlemlerini haksız yere kısıtlayan koşullar altında başka bir tarafla ticaret yapmak da dahil olmak üzere haksız ticaret uygulamalarını yasaklıyor. Komisyoun, Google'ın iki tür sözleşmesinin yeni katılımcıları ve rakiplerle olan işlemleri engellediğini tespit ettiği öğrenildi.Japonya'nın kararı, teknoloji devine karşı verilen ilk kez büyük durdurma ve vazgeçme emri anlamına geliyor. Bu durum, Japon yetkililerin Avrupa ve ABD'deki yetkililerle uyumlu adil ve rekabetçi ortamlar yaratmak için daha sert bir duruş sergilediğini gösteriyor.