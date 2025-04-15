Yasa dışı bahis suçundan yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik soruşturması kapsamında 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç beraberin fenomenler gözaltına alınmıştı.Ardından Erbil ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmış, 27 Kasım'da ise sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kaldırılmıştı.SUÇLAMALARI REDDETİSoruşturma neticesinde Mehmet Ali Erbil hakkında "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti. Erbil geçtiğimiz celse hakim karşısına çıkarak "Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar.Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş" diyerek üzerine atılı suçlamayı reddetmişti.10 AY HAPİS CEZASIBugün İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatı katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın sosyal hali, amacı ve kastını göz önünde bulundurarak 10 ay hapsi ve bin TL adli para cezasına hükmetti.Verilen cezanın ertelenmesine karar veren mahkeme, Erbil hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolü de kaldırdı.