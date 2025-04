Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Roblox' açıklaması: Bir adım atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nın ödül törenine katıldı.Bakan Uraloğlu, konuşmasına, yarışmaya 62 farklı üniversiteden geliştirdikleri 115 projeyle katılan 205 kişiyi tebrik ederek başladı.Uraloğlu, 'Ödül alsın almasın emek veren her bir öğrencimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz her bir öğrencimizin emeği, geleceğe atılmış bir tohumdur. Sizler, yalnızca bir yarışmanın değil, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan fikirlerin, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız.Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk.Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da, 'Yapamazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve öz güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırıp, test yayınlarına başlayarak bir tarih yazdık. Çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hizmete alacağımız TÜRKSAT 6A ile uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Bu projeler, ‘Yapamazsınız' diyenlere inat, ölümsüz miraslardır.' dedi.Bakan Uraloğlu, yarışmanın ilk dönemini, 19 üniversiteden öğrencilerin katılımıyla başlatıp; kara yolları, denizcilik, hava yolları, demir yolları olmak üzere 4 kategoride, 12 farklı mansiyon alanında toplam 1 milyon 800 bin 300 liralık ödülle taçlandırdıkları belirterek, 'Bugün ise 2'nci dönemde, 62 üniversiteden 205 gencimizin 115 projesiyle çok daha büyük bir coşkuyu yaşıyoruz. Kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık-uzay ve haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve 42 proje ile 84 öğrencimiz ödüle layık görüldü.Bu yıl mansiyon ödülleri ve proje teşvik ödülleriyle toplamda 3 milyon 565 bin lira ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu yarışma, yalnızca bir ödül için rekabet edilen bir platform değil; Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun, genç beyinlerle buluştuğu bir hareketin adıdır.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılması yönündeki taleplere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, 'Son zamanlarda bizim de gençlerle temasımızda bu konu gündeme geliyor. Bayramda da gündeme geldi. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bir vekilimizin çocuğuyla ziyaretinde gündeme geldi.Durum şu; doğrudan Bakanlık olarak, DTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda böyle bir erişime engel getirmiştik. Şimdi artık onunla ilgili o platformlar hem Discord hem de Roblox'la görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı.Nihayete erdiğinde inşallah tekrar aynı hukuki süreçle onların açılması söz konusu olacak. Biz de süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan bu anlamda gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlerini yaparız diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.Metanın 16 yaş sınırı kararı almasında katkılarının olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Çünkü biz bunları konuşurken, 'Pratikte nasıl uygularız' diye Türkiye'de bulunan 8 tane sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare etmiştik. Nasıl uygulanabilir? Yani uygulanamaz bir karar alırsanız hukuki bir düzenleme yaparsanız, onun bir anlamı da olmayacaktı.Onun için biz önden onları yeterince bilgilendirmiştik. Böyle bir karar almış olmaları gerçekten kıymetli. Ama biz birazcık da onun ötesine geçeceğiz diye düşünüyorum. Kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde inşallah gerekli düzenlemeleri yaparız diye umuyorum.' dedi.İstanbul Havalimanı'nda 'Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları' uygulamasına ilişkin de Bakan Uraloğlu, 'Altyapı yatırımları çok pahalı yatırımlar. Ve onların tam kapasite kullanabiliyor olmaları lazım. Şu anda üç paralel pistte kuzey-güney aksındaki pistte sadece aynı anda iki uçağı opere edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu üç pistte tam kapasite kullanması için üçünün de aynı anda operasyon yapabilmesiyle ilgili arkadaşlarımızı Amerika'ya gönderdik. Gerekli eğitimleri yaptılar.Ve biz Amerika dışında ilk defa dünyada üçlü operasyonu İstanbul Havalimanı'nda ayın 17'sinde başlatacağız, 'deneyeceğiz' demiyorum. Çünkü gerekli denemeleri, simülasyonları yaptık. İnşallah başlatacağız.Ve havaalanını tam kapasite kullanacağız. Bu ne demektir? Uçaklarımızın, yolcularımızın havada hiç tur atmadan inmelerini ve en yakın taksi yoluyla pistlere ulaşmalarını ve o taksi yolu mesafelerini kısaltmalarını sağlamış olacağız.' diye konuştu.