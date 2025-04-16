Uzman isimler açıkladı! Zemini en dayanıklı 21 şehir belli oldu!

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremler sonrası vatandaşların depreme karşı daha bilinçli bir tutum sergilemesi dikkat çekiyor.Yaşanan acı tecrübeler, sağlam zeminli şehirlerde yaşamanın ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye'de zemini en sağlam 21 şehir belirlendi.Yapılan bilimsel incelemeler ve jeolojik veriler neticesinde hazırlanan liste, birçok vatandaş tarafından merak edildi.Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Mersin, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir ve Ankara, depreme karşı dayanıklı yer yapısıyla öne çıkan iller arasında yer alıyor.Türkiye'nin en etkin fay hatlarından biri olan Doğu Anadolu Fayı (DAF) uzun süredir bilim insanlarının merceğinde. Yer bilimleri alanında önemli çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür Elazığ ve Bingöl çevresinde yaşanan sismik hareketlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Naci Görür bölgede son dönemde meydana gelen depremlerin 6 Şubat'ta yaşanan büyük afetin ardından oluşan enerji transferlerinden kaynaklandığını ifade etti. Aynı zamanda bu hareketliliğin DAF üzerinde büyük çaplı bir yıkıcı depreme yol açmasını beklemediğini belirterek kamuoyunu bir nebze olsun rahatlattı.Yine de deprem riskine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Görür'ün uyarısı bölgedeki yerel yönetimler ve vatandaşlar için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir mesaj oldu.Türkiye'de depreme karşı artan farkındalık, hayat tercihlerini de doğrudan etkiliyor. Bilhassa büyük şehirlerdeki yapı yoğunluğu ve riskli zemin yapısı birçok vatandaşı daha güvenli bölgelerde yeni bir hayat kurmaya yöneltiyor. Bu da son dönemde dikkat çeken yeni bir göç dalgasını da beraberinde getiriyor.Büyükşehirlerden uzaklaşarak nispeten daha az yapılaşmış, zemini sağlam illere yönelen göç hareketi özellikle listelenen 21 şehirde nüfus artışına yol açıyor.Şehirlerin yalnızca jeolojik yapıları değil aynı zamanda daha sakin ve doğal hayat imkanları sunmaları da tercih sebepleri arasında yer alıyor. Yeni göç trendinin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi bekleniyor.