Gazze'de büyük kıtlık tehlikesi! Filistinli kadınlar üç kat daha fazla acı çekiyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 51 bine yükseldi. İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı ise 1630'a yükseldi. İsrail ordusu, dün El-Mevasi bölgesinde bulunan tek sağlık merkezi olan Kuveyt Sahra Hastanesi'ni de hedef aldı. Birlemiş Milletler'e (BM) göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşanıyor. İlaçlar, içecek sular, yiyecekler ve diğer tüm temel ihtiyaç malzemeleri tükendi.Büyük bir kıtlık kapıda. Katil İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınların çektiği acılar ise üç kat daha fazla oluyor. Al Jazeera'ya konuşan BM Nüfus Fonunun Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker, 'Kadınlar tedavi olamıyor, içlerinde hamileler var. Yiyecekleri ve kalacak yerleri de yok. Çocukları için, aileleri için ayrı endişeleniyorlar' sözleriyle yaşanan felaketi özetledi. Öte yandan İsrail'de 3 bin 500 akademisyen, Hava Kuvvetleri mensuplarının başlattığı ve İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumlardan da destek gören Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına katıldı.