Ekrem İmamoğlu’nun CHP Kurultayı’na müdahalesi belgelendi: 100 Bin TL’yi bana elden verdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 38. CHP Olağan Kurultayındaki 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında CHP 37. Dönem Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, şaibeli kurultay ile ilgili tanıklık yapmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayına kurultay delegesi olarak bizzat katıldığını belirten Uyanık, kurultay öncesi nasıl para dağıtıldığını tek tek anlattı.38. Olağan kurultaydan yaklaşık bir hafta önce CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat'ın kendisini İstanbul'a görüşmek için davet ettiğini belirten Uyanık, 'Ben İstanbul iline gittim, orada bir gece kaldım. Daha sonra toplantının yapılacağı CVK Park Bosphorus Hotelle gittim. Otelde Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile birlikte girişte bulunan toplantı odasında gündüz vakti toplantı yaptık. Bu toplantıda Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi ve diğer detayları da Özgür Karabat ile halletmemi söyledi. Kendisi bir süre sonra toplantıdan ayrıldı. Ekrem İmamoğlu, benim Bitlis ve doğu ve güneydoğu illerindeki kurultay delegelerindeki etkimi biliyordu. Bu nedenle benim Özgür Özel lehine delegeleri ikna etmemi istedi' dedi.Toplantı bitiminde Ankara'ya döndüğünü, kurultay yapılmadan önce TBMM'ye giderek Özgür Karabat ile kendi odasında görüşme yaptığını anlatan Uyanık, 'ben delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz diye açıkça Özgür Karabat'a sordum. Özgür Karabat odasında bulunan bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lira olduğunu söylediği nakit parayı çıkarıp bana delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Ben 100 bin lirayı elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi.Daha sonra Özgür Karabat'ın şoförü ve danışmanı olan kişi beni kendilerine ait bir araçla TBMM'den alarak, Beytepe'deki evime götürdü. Araçtan indiğimiz sırada aracın bagajında bulunan içerisinde kargo kolilerinin bulunduğu büyükçe bir kutuyu benim elime verdi. Ben de bunları alıp evime çıktım. Kolinin içerisinde 1 milyon 500 bin liralık market kartı vardı. Hepsini yanlışlıkla bana teslim etmişler. Ben 100 bin lira değerindeki market kartını kurultay delegelerine dağıtmak üzere aldım, geriye kalan tüm kartları koli İçerisinde geri teslim ettim' dedi.Kendisine verilen market kartlarını ve paraları Bitlis İl başkanı Metin Güzelkaya, Ahlat ilçe başkanı ve kurultay delegesi Rıdvan Bildirici, Ahlat kurultay delegesi Ömer Akışık, Bitlis kurultay delegesi Şerif Sayın'a 20'şer bin lira olmak üzere hepsini ayrı ayrı dağıttığını, kendisine hiç para ve kart almadığını belirten Uyanık, 20 bin liraya da para dağıttığı delegelere yemek ve içki ısmarlayarak harcadığını söyledi. İl başkanı Metin Güzelkaya'ya da Özgür Karabat'ın kendisi için 100 bin lira para ayırdığını, meclise giderse kendisine vereceğini söylediğini, Güzelkaya'nın da TBMM'ye gidip bu parayı aldığını kendisine söylediğini anlattı. Veysi Uyanık, ikna ettiği delegelerin imzalarını aldıktan sonra CHP genel sekreteri Selin Sayek Böke'ye Özgür Özel'in Turan Güneş'teki Akçam Plazadaki seçim ofisinde imzaları ile birlikte elden teslim ettiğini, Özgür Özel için imza aldığı Muş delegesi Arif Adanur'un ablasının da imza karşılığında İski'ye işe yerleştirildiğini kaydetti.Veysi Uyanık ile birlikte iki delegenin daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak verdiği ifadenin ardından şaibeli kurultayda dağıtılan paraların kaynağının araştırılması için soruşturma genişletildi. Milyonluk alışveriş kartları, nakit para ve dövizlerin dağıtılarak Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğunu ele geçirmesinin perde arkasındaki paranın kaynağının belirlenmesi için savcılığın birçok isim hakkında gözaltı kararı verip ifadesine başvuracağı öğrenildi.