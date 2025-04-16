Sosyal medya dünyasında yeni dönem! ChatGPT'nin mucidinden büyük hamle

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT ile son dönemde yakaladığı başarıyı bir sosyal medya platformu ile taçlandırmaya hazırlanıyor.The Verge'de yer alan bilgiye göre, şirket X benzeri bir platformun prototipini çoktan geliştirdi.OpenAI, yapay zeka alanında sürdürdüğü liderliğini sosyal medyaya taşımaya karar verdi.Projenin detayları henüz netleşmese de şirket, ChatGPT'nin görüntü oluşturma yeteneklerine odaklandığı bir sosyal medya platformu geliştiriyor.Henüz erken aşamalarında olan proje, kullanıcıların sosyal medyada yapay zeka destekli içerikler paylaşabileceği bir yer olmayı hedefliyor.Bu da OpenAI'ın chatbot üreticisi olmaktan da öte daha geniş bir dijital dünyaya açılması anlamına geliyor.OpenAI CEO'su Sam Altman'ın platformla ilgili görüş topladığı belirtilirken platformun hem içerik üreticilerine hem de günlük kullanıcılara alan açması bekleniyor.Altman, Meta ve X'in karşısına kendi sosyal ağını kurarak rekabeti dengelemek istiyor.OpenAI'ın sosyal medya hamlesi, Elon Musk'ın X'ine doğrudan bir meydan okuma olarak algılandı.Özellikle xAI ile Grok'u X'e entegre etmesi ve viral içerikler üretmesi, OpenAI'ın bu alana kaymasına neden olmuş olabilir.The Verge OpenAI'ın X benzeri bir akış tarzına sahip olduğunu belirtirken ChatGPT'nin görsel üretimi ile desteklenen platformun farklı bir alan açabileceği konusunda görüşler bildiriliyor.Sam Altman ve Elon Musk arasındaki gerilim ve rekabetin geçmişi OpenAI'ın sosyal medyada var olma isteğinin arkasındaki diğer bir neden olarak görülüyor.Musk 2024'te OpenAl'ı 97,4 milyar dolara satın almak istemiş ancak Altman'ın 'Hayır, ama X'i 9,74 milyara alırız' cevabıyla reddedilmişti.İki isim arasındaki bu diyalog tartışılırken Altman'ın sosyal medya girişimi Musk'a karşı bir hamle olarak yorumlandı.Yapay zekayı sosyal etkileşimlerle birleştirme konusu yeni bir tartışma konusuna neden oluyor.Kullanıcıları daha orijinal içerik üretimine itebileceği konuşulurken aynı zamanda ChatGPT'nin görsel üretimiyle gelen (Ghibli akımı gibi) etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.