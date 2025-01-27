Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kırmasının ardından yeni haftaya kâr satışlarıyla başladı.
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta güvenli liman algısıyla rekor üstüne rekor kırmıştı. Bu haftaya ise kâr satışlarıyla başladı.
Gram altın yüzde 0,52 düşüşle başladı!
Gram altın 3,162 TL
Çeyrek altın 5,148 TL
Yarım altın 10.295 TL
Cumhuriyet altını 21,090 TL
ONS altın 2,754 dolar
Gram altın yüzde 0,52 düşüşle başladı!
Gram altın 3,162 TL
Çeyrek altın 5,148 TL
Yarım altın 10.295 TL
Cumhuriyet altını 21,090 TL
ONS altın 2,754 dolar