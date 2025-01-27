  • USD: 35,60 - 35,66
  • EURO: 37,31 - 37,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kırmasının ardından yeni haftaya kâr satışlarıyla başladı.

Ekleme: 27.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:18 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları geçtiğimiz hafta güvenli liman algısıyla rekor üstüne rekor kırmıştı. Bu haftaya ise kâr satışlarıyla başladı.

Gram altın yüzde 0,52 düşüşle başladı!

Gram altın 3,162 TL

Çeyrek altın 5,148 TL

Yarım altın 10.295 TL

Cumhuriyet altını 21,090 TL

ONS altın 2,754 dolar