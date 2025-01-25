MEB duyurdu: Kıyafet yönetmeliği değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullardaki kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler belli oldu.Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.Böylelikle özel okulda eğitim gören öğrencilerin kıyafetleri ile oluşan mali yükün önüne geçilmesi hedeflenecek.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar kapsamında özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek.Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek.Diğer yandan veliler, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacaklar.