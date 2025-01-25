CHP'li Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel'in rapor oyunu! Skandalı ifşa eden belgeler ortaya çıktı

Grand Kartal Oteli yönetimi, otele ait 70 metrekare büyüklüğündeki müştemilata kafe/restoran açmak için işletme ruhsatı vermekle yetkili olan Bolu İl Özel İdaresi'ne başvuruda bulunuldu. Başvuru üzerine İl Özel İdaresi gerekli olan evrak listesini otel yönetimine iletti. İşletme ruhsatı talep edilen kafe/restoranın otele ait bir yapı olduğu, otel ile aynı giriş çıkışa sahip olduğu ve otelin güvenlik sistemi ile yangın kaçış yollarından faydalanacağı gerekçesiyle gerekli olan yangın uygunluk belgesinin tüm otel için alınması gerektiği otel yönetimine bildirildi.

Bunun üzerine otel yönetimi 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne Grand Kartal Otel'in tamamı için yangın uygunluk belgesi talebinde bulundu. Talep üzerine otelde yangın uygunluk denetimi yapan itfaiye müdürlüğü 8 adet kusur tespit etti.Tespit edilen kusurlarla İl Özel İdaresi'nden işletme ruhsatı alamayacağını anlayan otel yönetimi 24 Aralık 2024 tarihinde başvurusunu geri çekti, belediye de bildirmekte mecburiyeti olmadığı ancak yetkisi olduğu bu eksiklikleri İl Özel İdaresi'ne bildirmedi.AYNI GÜN RESTORAN İÇİN BAŞVURULDUTüm otel için yapılan başvurunun geri çekildiği aynı gün yani 24 Aralık 2024 tarihinde bu kez yalnızca kafe/restoran için işletmeci 'Mudurnu Enerji A.Ş' adına yangın uygunluk belgesi talebiyle Bolu Belediyesi'ne başvuruda bulunuldu. Bolu İtfaiyesi, 8 adet kusur tespit ettiği otele ait müştemilatta açılmak istenen kafe/restoran için tüm oteli kapsayacak denetim sonucu uygunluk belgesi düzenlemesi gerekirken mevzuata aykırı bir şekilde yalnızca kafe/restoran için denetim yaparak 2 Ocak 2025 tarihinde işletmeci 'Mudurnu Enerji A.Ş' adına kafe/restorana yangına uygundur belgesi verdi.Kafe/restoranın işletmecisi, Bolu Belediyesi'nden aldığı bu uygunluk belgesiyle işletme ruhsatı alabilmek için İl Özel İdaresi'ne başvurduğu ancak İl Özel İdaresi'nin tüm otele ait olmayan yangın uygunluk belgesi nedeniyle kafe/restorana işletme ruhsatı vermediği öğrenildi.