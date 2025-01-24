Konya’da yolcu otobüsü, kamyon ve TIR zincirleme kaza yaptı; çok sayıda yaralı var

Konya’da yolcu otobüsü, kamyon ve TIR’ın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralının bulunduğu belirtilirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Konya - Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Ilgın ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun karıştığı kazada çok sayıda yaralı bulunduğu ihbarı yapıldı.Kısa sürede olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir çok yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.