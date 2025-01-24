İtfaiye aracını sattı makam aracı aldı! Bolu Belediye Başkanı'ndan skandal icraat

Bolu'daki otel yangını faciası sonrası ihmal iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan'ın, yangınlara hızlı müdahale sağlayan "itfaiye öncü aracını" satıp yerine lüks bir otomobil satın alarak makam aracı yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan yangınına geç ve yetersiz müdahale etmekle eleştirilen Bolu Belediyesi İtfaiyesi envanterinde ise yalnızca 3 adet merdivenli itfaiye aracı olduğu, gerekli yatırımın yapılmadığı ve itfaiye envanterlerinin diğer illere kıyasla yetersiz olduğu öğrenildi. Kartalkaya'daki otel yangınında Bolu İtfaiyesi'nin sınıfta kalması; dünyaca ünlü birçok turizm destinasyonuna sahip Bolu'daki bu noktalarında acil durumlarda tehdit altında olduğunu gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 31 Mart yerel seçimlerden sonra ilk icraatı makam aracını değiştirmek oldu. Özcan, satın alacağı yeni makam aracını vergilerden muaf tutmak için önce itfaiye müdürlüğü envanterindeki itfaiye öncü aracını meclis kararıyla trafikten çekerek satılmasını kararlaştırdı. 3 Haziran 2024 tarihli belediye meclis kararında: 'Belediye Başkanlığı demirbaşına kayıtlı, itfaiye öncü aracının trafikten çekme işlemi yapılıp ihale kapsamında satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için meclis kararı alınması hususu meclis oylamasına sunulmuş ve karar kabul edilmiştir' ifadeleri yer aldı.Tanju Özcan, itfaiye öncü aracı için bu kez 5 Haziran'da satın alım ihalesine çıktı ve 2 milyon 600 bin TL bedel ile sonuçlandı. Bu kapsamda itfaiye öncü aracı adı altında belediyeye Volvo XC 90 model lüks bir otomobil satın alındı. Tanju Özcan'ın İtfaiye öncü aracı olarak satın alıp belediye demirbaşına kaydettirdiği Volvo XC 90 model lüks otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı.Öte yandan otel yangınına geç ve yetersiz müdahale etmekle eleştirilen Bolu Belediyesi İtfaiyesi envanterinin diğer illerin itfaiyelerine kıyasla çok daha az araca sahip olduğu öğrenildi.Bolu Belediyesi'nin açıkladığı güncel resmi faaliyet raporundaki bilgilere göre; Bolu İtfaiyesi envanterinde sadece 3 adet merdivenli itfaiye aracı bulunuyor.Bunun yanında 7 adet arazöz, 1 adet kaza kırım kamyonu, 1 adet çift kabinli kamyonet, 1 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet pikap ve 1 adet binek otomobil olmak üzere Bolu İtfaiyesi envanterinde toplamda 15 araç bulunuyor.Kartalkaya'daki otel yangınında Bolu İtfaiyesi'nin sınıfta kalması, dünyaca ünlü birçok turizm destinasyonuna sahip Bolu'daki bu noktalarında herhangi bir yangın durumunda tehdit altında olabileceğini akıllara getirdi.Bolu'da başta Abant Gölü ve Tabiat Parkı olmak üzere; Yedigöller Milli Parkı, Mengen, Kartalkaya Kayak Merkezi, Karacasu Kaplıcaları, Mudurnu, Gölcük Tabiat Parkı ve Sülüklü Göl Tabiat Parkı gibi yoğun ziyaretçi ağırlayan turizm noktaları bulunuyor.