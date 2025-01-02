Emeklilere yeni yıl hediyesi: 21 bin TL hesaplara yatacak

2025 yılına girilmesiyle birlikte emekliler için zam oranları netleşirken, bankalar da promosyon yarışına hız verdi.Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi, en avantajlı teklifleri araştırmaya koyuldu.Yapı Kredi, maaşını taşıyan ve belirli şartları yerine getiren emeklilere toplamda 21 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.İşte promosyon kampanyasının detayları…Banka, emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere, maaş miktarına göre 9.250 TL'den başlayarak 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.Ek Ödül Taahhütnamesi'ni imzalayan emekliler, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde maaş baremine bağlı olmaksızın toplam 3.000 TL'ye kadar ek ödeme alabiliyor.İki fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda: 1.500 TL,Kredi kartı ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda: 1.000 TL,Yapı Kredi Mobil uygulamasının kullanılması durumunda: 500 TL olmak üzere ek ödüller emeklilerin hesaplarına aktarılıyor. Banka, emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuyor.