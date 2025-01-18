TikTok yasağı uygulanacak mı? Trump'ın kararı belirleyici olabilir

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un Çin merkezli sahibi ByteDance'in uygulamayı satmaması durumunda yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Şimdi, bu yasağın devreye sokulup sokulmayacağı konusunda Trump'ın sözü geçerli olacak.ABD Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karar, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Pazar gününe kadar ByteDance'in TikTok'u bir Amerikan şirketine satmaması durumunda, uygulamanın Apple ve Google mağazalarından kaldırılacak. Bu karar, uygulamanın yaklaşık 170 milyon Amerikalı kullanıcısının ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek bir adım olarak görülüyor.Ancak yasağın uygulanıp uygulanmayacağı, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın elinde. Trump, daha önce TikTok'un kurtarılmasının bir yolunu bulacağını belirtmişti ama bu konudaki nihai kararını henüz açıklamadı.TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'un yemin törenine katılacak olması, Trump ile doğrudan görüşme yapma şansı sağlayabilir.Trump'ın, TikTok'un genç seçmenler arasındaki popülaritesi nedeniyle yasağı uygulamama eğiliminde olabileceği, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımlarından anlaşılıyor.Ancak Trump'ın ilk başkanlık döneminde benzer bir TikTok yasağını uygulamayı amaçlaması kararının ne yönde olacağına dair belirsizliğe neden oluyor.TikTok'un ABD'de yasaklanma süreci, TikTok'un Çin hükümeti ile olan bağlantılarına dair endişelerin artmasıyla başladı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle TikTok'un yasaklanması yönünde oy kullandı.Bu kaygıların temelinde, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği ve bu verilerin istihbarat amacıyla kullanılabileceği endişesi yatıyor. TikTok, Pekin yönetimiyle veri paylaşmadığını defalarca belirtmiş olsa da, siber güvenlik uzmanları uygulamanın veri toplama kabiliyetlerinin daha geniş olduğunu savunuyor.Yüksek Mahkeme, TikTok'un ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine ve yasanın ABD Anayasası'nın birinci maddesine aykırı olmadığına karar verdi. Bu karar, TikTok'un 170 milyondan fazla Amerikalı kullanıcıya sunduğu platformunun, ulusal güvenlik kaygılarıyla engellenebileceğini savunuyor. Kararın ardından uygulamanın sahibi ByteDance'in satış sürecine yanaşmaması, yasağın kesinleşmesine neden oldu.Trump'ın TikTok yasağını uygulayıp uygulamayacağı belirsiz, ancak geçmişteki açıklamaları ve genç seçmenlerin desteği göz önüne alındığında, yasağı erteleme veya kaldırma olasılığı var.Yasağın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Apple ve Google'ın uygulamayı mağazalarından kaldıracak ve yeni kullanıcılar TikTok'u indiremeyecek. Mevcut kullanıcılar ise güncellemelerden mahrum kalacağı için uygulama zamanla kullanışsız hale gelecek.