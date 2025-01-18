İBB milletin parasını çöpe attı: 30 milyonluk proje yıkılıyor

Köprünün yamuk olduğu ve fuar merkezine gidişi kısıtladığı gerekçesiyle yıkıldığı öğrenilirken, köprünün yakınına yeni bir betonarme üst geçit yapılıyor. Yeni yapılan köprünün inşaatı ise trafiği durma noktasına getirdi.TRAJİKOMİK PROJEAK Parti Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Polat ise SABAH'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:İstanbulluların kaynakları iş bilmezlik sonucu israf ediliyor. Bu köprü yamuk ve yüksek araçların geçmesini engelleyen bir köprü. Harcanan milyonlarca lira çöp olacak. Yanına yeni bir köprü yapılacak. Ağaçlar kesilmiş, elektrik direkleri sökülmüş. Bunların hepsi İstanbulluların milli serveti. Vatandaşın çilesi İBB'nin iş bilmezliğinden dolayı bitmiyor