Uraloğlu ve Kurum'dan YHT yolculuğu! Konya'ya hızlı trenle gittiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde rotası değişecek.Öğle saatlerinde Konya'ya geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek, ardından Konya Çevre Yolu'nun açılışını yapacak.Kongreye ve açılışa katılmak üzere yola çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) bindi..Konya yolculuğu için YHT'yi tercih eden Bakan Kurum ile Bakan Uraloğlu eğlenceli anlar yaşadı.Neşeli kimliğiyle tanınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yolculukta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u esprileriyle gülümsettiği objektiflere yansıdı.Sosyal medyada o anları paylaşan Bakan Kurum, fotoğrafların altına şu notu düştü:Selçuk Üniversitesi'nde okurken sık sık Ankara'ya ailemin yanına gidip geliyordum. Yolculuk 4 saati geçiyordu. Bugün Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir ile hızlı trenle Konya'ya giderken o günleri andık. 1 saat 45 dakikada güvenli, konforlu, sessiz, sakin bir yolculuk yaptık. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Emeği geçenlerin eline sağlık.Bakan Uraloğlu ise şu ifadeleri kullandı:Yüksek Hızlı Tren konforuyla Konya yolundayız…Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla gerçekleştirilecek Konya Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve ardından Konya Çevre Yolu'muzun açılışını gerçekleştirmek üzere Konya'ya hareket ediyoruz.