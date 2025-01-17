Türkiye’de ikinci vaka! Doktorları bile şoke etti: İlk defa görünce şaşırıyorlar…

Bağlar ilçesinde yaşayan Mehmet Şükrü Ak, 1999 yılında burun ameliyatı için muayene olduğu hastanede, iç organlarının ters yerde bulunduğunu öğrendi. Yıllarca bu durumdan endişe duymayan Ak, geçen hafta karın ağrısı şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.Burada röntgenleri çekilen Ak'ın safra kanalında taşlar olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Zanyar Akkuzu ve ekibi, Mehmet Şükrü Ak'ın safra kanalındaki taşları ERCP işlemi ile çıkarttı. Organları ters olan hastalar için risk taşıyan operasyon sonucu karın ağrısı şikayeti sona eren ve sağlığına kavuşan Ak, 24 saat sonra taburcu edildi.Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Zanyar Akkuzu, 'Hastamız karın ağrısıyla acil servise başvurmuştu. Hastaya yaptığımız tetkiklerde pankreas bezinde iltihap olduğunu gördük. Çektiğimiz röntgenlerinde bütün organların ters tarafında olduğunu gördük. Normalde bu anatominin dışında bir şeydir.Bütün organları ters taraftaydı. Bu tabii olguyu ilginç yapıyordu. Pankreas iltihabının nedeni de safra kanalında ve kesesinde taş olmasıydı. Kanaldaki taşı almak böyle durumlarda zor oluyor. ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) işlemini rutin olarak hastanemize uzun yıllardır uyguluyoruz. Ancak hastanemizde organları ters olan bir hastada daha önce hiç uygulanmamıştı' dedi.Dr. Mustafa Zanyar Akkuzu, dünyada organları ters olan hastalarda ERCP işleminin sadece 46 kişide uygulandığını hatırlatarak, 'Bu işlem dünyada sadece 46 kişide yapılmıştı. Hastamız dünyada ERCP işlemi ile taşları alınan 47'nci, Türkiye'de 2'nci kişi oldu. Zor olduğu için ilk başta hastamızı başka hastaneye göndermeyi bile düşündük. Ama sonradan burada yapmaya karar verdik ve çok güzel sonuç aldık. Safra kanalındaki taşını çıkardık. Hastamızın ağrısı geçti ve toparlandı. Hastamızı sonraki gün taburcu ettik' diye konuştu.ERCP işlemine dair detaylardan bahseden 'Akkuzu, 'Binde bir dahi olsa ölümcül riski olan bir işlem. Tabii anatomisi farklı olan hastalarda bu riskler daha fazla oluyor. Çünkü daha önce deneyimlemediğimiz bir işlem. Normal noktada açılmayan safra kanalı, tam tersi tarafında açılıyor. Böyle bir durumda tabii işlemi gerçekleştirmek, işlemin manevraları farklı bir şekilde düşünmek lazım. Normal ERCP işlemi başlı başına bir riskken, anatomisi farklı olan hastalarda daha büyük riskler oluyor. Ama bu hastada ayna görüntüsü gibi düşünerek, farklı manevralar yaparak, kendi deneyimimizi kazandık. Hiçbir komplikasyon gelişmeden, hastanın işlemi başarıyla tamamlandı. Tabii bunun bir makale şeklinde de yazmayı düşünüyoruz. Çünkü buna benzer vakalar varsa meslektaşlarımızın faydalanmasını istiyorum' dedi.Operasyonun güzel geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu belirten Mehmet Şükrü Ak da 'Organlarımın ters tarafta olduğunu, burnumdan ameliyat olacağım vakit öğrendim. Geçen hafta arkadaşımın iş yerindeyken mide tarafında sancılarım oldu ve acile geldim. Röntgenlerimi çektikten sonra doktorlar organlarımın ters tarafta olduğunu söyleyip, safra kanalında taşların olduğunu söyleyerek, yatışımı yaptılar. ERCP işlemi ile taşlarımı çıkardılar.Şu an iyiyim. Allah razı olsun, hocalarım yardımcı oldu. Astım hastasıyım, devamlı hastaneye geliyorum. Sağlıkçılar röntgenimi çektikten sonra bana organlarımın ters tarafta olduğunu söylüyorlar. Ben de onlara bildiğimi söyledikten sonra bana neden söylemediğimi söylüyorlar. Bazı sağlıkçılar organlarımın ters tarafta olduğunu fark edince ve ilk defa gördükleri için çok şaşırıyorlar' diye konuştu