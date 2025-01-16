Sahte reklam tuzağı ile dev vurgun: Hayal satıp 30 milyar TL kazandılar!

Sosyal medya üzerinden “reklam izle para kazan” vaadiyle binlerce kişiyi saadet zincirine dahil ederek dolandıran şebekeye, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla ağır darbe vuruldu. Dolandırıcıların, sahte internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla yüksek kazanç vaat edip üyelik ücreti toplayarak vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. 7 yıllık süreçte 30 milyar 478 milyon 473 bin Türk lirası işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 752 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'reklam izle para kazan' vaatleriyle vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden insanlara üye olmaları için cazip kazançlar vadettiği belirlendi.Dolandırıcılar, 'reklam izleyerek para kazanma' vaadiyle kullanıcıları sisteme üye olmaya teşvik etti. Üyelerden ilk aşamada belirli bir katılım ücreti talep edildi ve ardından sisteme yeni üyeler kazandırmaları durumunda daha yüksek gelir elde edecekleri söylendi. Ancak, saadet zincirinin tipik özelliği olan 'üst kademelerin alt kademelerden gelir sağlaması' sonucunda, birçok kişi yatırdığı parayı kaybetti. Sistemin çökmesiyle mağdur sayısı hızla arttı.Operasyonlarda, şüphelilere ait çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konuldu. Ayrıca, saadet zinciri yoluyla haksız kazanç elde eden bu kişiler tarafından kullanılan 752 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Şüphelilerden; 18'i tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak siber dünyada güvenliği sağlamak için sanal devriyelerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.