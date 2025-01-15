Oyuncu Serenay Sarıkaya çağlayan adliyesinde ifade verdi! İşte ilk sözler...

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor.Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Serenay Sarıkaya İstanbul Adliyesi'ne geldi. Sarıkaya burada savcılığa o iddialar hakkında ifade verecek.Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın adliyede muhabirlerin "5 milyon dolar aldığınız doğru mu?", "Reklam aşkı olduğu doğru mu?" sorularına gülerek cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.Ayşe Barım soruşturmasında, Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede | Video"ASLI ASTARI OLMAYAN GERÇEK DIŞI İDDİALAR"Talimat Bürosuna tanık sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncu çıkıştan basın açıklamasında bulundu.Sarıkaya, "Her şey yolunda bir problem yok çok şükür. Bu hakkımızda çıkan yalan, iftira gerçekten noktasından virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu.Ben de ifademi verdim hiçbir problem yok. Kendi adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki süreç başlatacağım" dedi."BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"Basın mensubunun "Size bir itibar zedelemesi mi var acaba" sorusuna cevap olarak Serenay Sarıkaya, "Şüphesiz ki evet. Ben dişimle, tırnağımla bu günlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil.Böyle olmaz bu işler. Zaten açık çok net bir şekilde gerçek ortada o yüzden ifademiz verdik gidiyoruz. Sürece bakacağız hiç sorun değil" şeklinde açıklamada bulundu.