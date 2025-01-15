Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Suriye' tepkisi: Bebekler ölürken neredeydiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alay konusu olan 'Kırmızı Kart' projesi hakkında, 'Ana muhalefet mi, ilkokul müsameresi mi, bu orijinal fikir için CHP'yi tebrik ediyorum...' dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİYİZ'Türkiye'de faaliyet gösteren partiler arasında AK Partimiz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. BM'ye kayıtlı 109 ülkenin ve Avrupa'daki 35 ülkenin nüfusundan daha çok mensubu olan devasa bir aileden bahsediyoruz. AK Parti olarak üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz.'BÜYÜK KONGRE 2028 İÇİN İŞARET FİŞEĞİ OLACAK'Şimdiye kadar 955 ilçe kongremizi tamamladık. Kalan 15 ilçe kongremizi de önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. 81 İl Kongremizden 56 tanesini gerçekleştirdi. Bu haftaki kongrelerimizle birlikte sayı 63'e çıkacak. Büyük Kongremiz 2028'e giden yolda işaret fişeği olacak.ENFLASYONLA MÜCADELEEnflasyonda düşüş başladı. Enflasyon düştükçe halkın alım gücü de artacaktır. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü değil konut ve gıda yönlü alanlarda destekleyeceğiz. Sosyal konut projelerimiz bunlardan biridir, deprem konutları tamamlandıkça elimiz rahatlayacak. 22 yılda küresel krizler dahil nice krizlerin üstesinden geldik.ÖZGÜR ÖZEL'E 'KIRMIZI KART' VE 'SURİYE' YANITI2024 bölgemizde kritik hadiselerin meydana geldiği yıl oldu. Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca kimyasal silahlarla işkenceyle açlıkla halkını katleden Esed'den ve Baas rejiminden sonunda kurtulmuştur. Suriye meselesinde o kadar ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok. Hırçınlaşmalarının sebebi işte bundandır. Hatalarıyla yüzleşmek yerine öküz altında buzağı aramaya devam ediyorlar.(Özgür Özel'e) Sen kırmızı kart işlerinden anlamazsın. O iş, bizim işimiz...'SADECE TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİLER'Bunlara navigasyon haritası vermek lazım, Suriye'ye nasıl gidiliyor bilsinler. Siz adresini bilmezken biz Suriye'deydik. Amerika'nın bölgesel aktörlerin Suriye'de ne işi var demediler. Sadece Türkiye'yi eleştirdiler.'BEBEKLER ÖLÜRKEN NEREDEYDİNİZ?'Kitlesel kıyımlar yapılırken seslerini çıkarmadılar. Bebekler ölürken, çocuklar katledilirken sustular. Türkmenler kovulurken sustular. Bize saldırdılar, Esed zulmüne ses etmediler. Bebekler ölürken neredeydiniz, işkenceler yapılırken neredeydiniz, Suriye'nin şehirleri yağmalanırken, ülkemize roket yağarken neredeydiniz? Sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz...PKK/YPG fesh olmazsa akıbetinden kurtulamaz. Kafalarını kısa sürede ezeriz.(Özgür Özel'e Kırmızı Kart yanıtı) Ana muhalefet mi, ilkokul müsameresi mi, bu orijinal fikir için CHP'yi tebrik ediyorum...Türkiye'nin 40 yılı geride bırakan terör meselesi bulunuyor.Aziz milletimizin ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde olduğunu görmekteyiz. Şehitlerimiz aziz hatırasına, gazilerimiz hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz. Türkiye'nin insani ve ekonomik olarak çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı bir şekilde geride bırakması herkesin faydasına, ülkemizin faydasınadır. Bölücü terörü lağvecek çalışma başladı.