Bayraktar'dan açıklama: “Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıyı doğrulayarak, “Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırıda bunulduğunu ve Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.Konu üzerine AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, saldırı girişimin olduğunu doğrulayarak, “Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor” ifadelerini kullandı.