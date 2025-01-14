Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 46 bin 645’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 281 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.İsrail’in 466 gündür devam eden saldırılarında ise toplam can kaybının 46 bin 645’e, yaralı sayısının da 110 bin 12’ye yükseldiği kaydedildi.