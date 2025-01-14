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Amasya'da 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı

Polisin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 2'si bagajda, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Ekleme: 14.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:54 / Editör: Edin Uslu
Amasya'da 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kent merkezinde, polis uygulama noktasında, doğu illerinden yola çıkan Cengiz E., yönetimindeki 34 KF 0494 plakalı otomobili durdurdu.

2 KİŞİ BAGAJDAN ÇIKTI
Otomobilde yapılan aramada 2'si bağajda, 3'ü arka koltukta 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Cengiz E. ile yanındaki Kerem O. ve Deniz C., organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Yaşları 18 ile 30 arasında değişen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Amasya'da 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı