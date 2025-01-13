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Beyaz Gazete
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Kontrolden çıkan otomobilde can pazarı: 1 ölü 4 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak boş araziye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 13.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:26 / Editör: Edin Uslu
Kontrolden çıkan otomobilde can pazarı: 1 ölü 4 yaralıKaza, akşam saatlerinde Ankara-Kırıkkale kara yolu Kayadibi mevkiinde yaşandı. E.D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki boş araziye savruldu. Araçta bulunan Meryem Doğandemir olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.D. ile A.D., Ü.D. ve A.Ş. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Ankara ve Kırıkkale'deki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobilde can pazarı: 1 ölü 4 yaralı