Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülkemizi etkisi altına alıyor. Kar​ soğuğu ve yağışlar, bugünden itibaren birçok bölgede kendini gösterecek. Özellikle Marmara​, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinde yağmur​ ve sağanak; Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. AKOM, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Meteoroloji, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 7 derece azalacağını duyurdu. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Batıda pazar günü karla karışık yağmur olarak sürecek yağışların pazartesinden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'deki kar yağışının İstanbul'a giriş yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacak. Bölgenin doğusunda sis ve pus görülebilir.Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus, sis ve hafif buzlanma etkili olabilir.Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerde çok bulutlu. Antalya çevresinde gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinde çok bulutlu. Eskişehir ve Ankara çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.Parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesi mevcut.Parçalı ve az bulutlu, güneydoğuda yer yer çok bulutlu. Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari'de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve çığ tehlikesi var.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde yağmur bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis ve pus etkili olabilir.