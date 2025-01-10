Gümrükte yakalandı! Bavulun içinden çıktı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanında bavulunda timsah kafatası taşıdığı belirlenen 32 yaşındaki Kanadalı turist yakalandı.Pazartesi günü yaşanan olayda, adı açıklanmayan Kanadalı turistin Kanada'ya giden uçağına yetişmek üzere havaalanındayken güvenlik kontrolü sırasında durdurulduğu kaydedildi.Havalimanı gümrüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan incelemede krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu” denildi. Kanadalı turistin gözaltına alındığı, timsah kafatasının ise Orman ve Vahşi Yaşam Birimi'ne teslim edildiği aktarıldı. Turistin kafatasını Tayland'dan satın aldığı kaydedildi.Orman ve Vahşi Yaşam Birimi, kafatasının yapılan inceleme sonucu Hindistan'ın Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altındaki bir türe ait olduğunu açıkladı. Yetkililer, 'Doku, diş deseni, iyi gelişmiş kemikli damak ve burun delikleri, nesnenin yavru bir timsah kafatası olduğunu doğruladı.' dedi.Geçtiğimiz yıl da 32 yaşındaki Kanadalı kadın bir turist, bavulunda tanımlanamayan bir hayvana ait boynuzlar bulunmasının ardından Yeni Delhi Havalimanı'nda durdurulmuştu. Turist, yetkililere boynuzları Kuzey Ladakh bölgesinde yaptığı bir yürüyüş sırasında aldığını ve hatıra olarak götürmeye karar verdiğini söylemişti.