Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın'da gençlere seslendi:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen gençlere sesleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen gençlere seslendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Coşkunuzu görünce selamlaşalım istedim. Sizler umudun, icraatın geleceğin adısınız.' dedi.Sporcu gençlerden olimpiyat madalyası beklediğini ifade ederek devletin destek vereceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çocuklara hediyeler verdi.