Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın'da gençlere seslendi: "Sizler umudun, icraatın geleceğin adısınız"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen gençlere sesleniyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen gençlere seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Coşkunuzu görünce selamlaşalım istedim. Sizler umudun, icraatın geleceğin adısınız.' dedi.
OLİMPİYAT MADALYASI BEKLİYORUZ
Sporcu gençlerden olimpiyat madalyası beklediğini ifade ederek devletin destek vereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çocuklara hediyeler verdi.