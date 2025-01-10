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5 kişi define ararken suçüstü yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekleme: 10.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:30 / Editör: Edin Uslu
5 kişi define ararken suçüstü yakalandı
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 1 dedektör, 1 hilti, 50 metre uzatma kablosu ile kazı çalışmalarında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

5 kişi define ararken suçüstü yakalandı