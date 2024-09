Abdulkadir Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı art arda hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin ulaşım alanındaki 20 yıllık devrim niteliğindeki adımlarına her an bir yenisini daha ekliyor.Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yoğun bir tempo ile görev yapıyor.Pazar günleri de çalışmalarına devam eden Uraloğlu güne pazar yürüyüşü ile başladı.Yürüyüş esnasında bir video çekerek paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, günün programını takipçileriyle paylaştı.Uraloğlu, binlerce beğeni alan bu samimi paylaşımın ardınan yapım çalışmaları devam eden Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Merkez Şantiyesinde incelemelerde bulundu.Sahada incelemelerde bulunmasının ardından projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik. Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometreye ulaştı.” diye konuştu.22 kilometresi İstanbul'da olmak üzere Kocaeli ve Bursa'da 79,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Yine İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon ve Konya olmak üzere 8 ilimizde 324,1 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde ülkemiz genelinde 837,5 kilometre kent içi raylı sistem hattı inşa etmiş olacağız.” dedi.Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini mart ayı içerisinde hizmete açtıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. İstanbul'da inşa ettiğimiz 7 raylı sistem hattından; Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu'nun yapımını Bakanlık olarak biz tamamladık ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sine devrettik.Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı -Arnavutköy kesimi ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattının işletmesinin sorumluluğunu ise Bakanlık olarak biz üstlendik. Bizim sorumluluğumuzdaki hatlarımızda açılışlarından bu yana: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında yaklaşık 11 milyon 800 bin, Sirkeci-Kazlıçeşme hattında 2 milyon 100 bin ve Marmaray ile de yaklaşık 1 milyar 200 bin yolcu taşıdık.” ifadelerini kullandı.Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında, Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun 7 istasyondan oluştuğunu belirterek, “Az önce de belirttiğim üzere 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini 19 Mart'ta hizmete açtık. Hattımızın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm kesimlerde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Açılan kesimdeki Arnavutköy-Hastane ve Taşoluk İstasyonlarıyla;Arnavutköy – İstanbul Havalimanı- Gayrettepe ile bütünleşik olarak İstanbul Havalimanı İstasyonundan devamla; yakın gelecekte inşa edeceğimiz hızlı tren ile İstanbul Havalimanı'nda, Kağıthane İstasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe İstasyonunda; Yenikapı – Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde; Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 14 dakikada, Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakikada, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakikada, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasını ise 44 dakikada kat ederek metro konforu ile hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk. 19 Mart'tan yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 kilometrelik kesimi ile yaklaşık 1,5 milyon yolcu taşıdık.” şeklinde konuştu.Projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99'unu tamamladık.İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 75 ilerleme kat ettik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı ve demiryolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 70 oranında ilerleme sağladık” dedi.Yapımları devam eden İbn Haldun Üniversitesi Durağı, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatların devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile de; İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda; Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile, Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile, Halkalı Stadı İstasyonunda; Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağlanacak. Bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız. Aslında arkadaşlar biz bu kesimi de bitirdiğimizde; Tamamı yeraltında olan metro sınıfında, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.” ifadelerini kullandı37.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının oluşturduğu bu ring hattı sayesinde; hattın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcunun bir saatten kısa, yaklaşık 57 dakika gibi bir süre içerisinde yolculuğunu tamamlayabileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Zaman hepimiz için çok kıymetli. Bu projemiz ile de zamandan yıllık 6 milyon saat tasarruf sağlıyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kapsamında yapım çalışmaları devam eden 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm çalışmalarımızı 2025 yılının ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. 2025 yılı sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.Yapılan hesaplamalar sonucunda İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına daha ihtiyacı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Daha fazla metro hattına ihtiyacımız var, ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz lazım.Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 384 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere bunun şimdiden çok iyi planlanması lazım.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da durmayacağız, çalışacağız.Bu düşüncelerle projemizin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum.