TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme! Putin-Erdoğan zirvesinin tarihi belli oldu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu. Kremlin Sarayındaki kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Moskova'da üç gün süren yoğun ve verimli bir program gerçekleştirdiklerini, hem Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko hem de Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.Ayrıca sosyal grupları görme imkanı bulduklarını ifade eden Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisinde öğrencilerle bir araya geldiklerini, Moskova Merkez Camii'ni ziyaret ederek buradaki Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştüklerini aktardı.Moskova Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ettiklerini belirten Kurtulmuş, burada Rus medyasına verilen Türkçe eğitimin başlangıç dersine katıldıklarını kaydetti.TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİMoskova'da çok faydalı bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Moskova'daki en önemli toplantılarımızdan birisi, bu sabah Federasyon Konseyi Genel Kurulunda yaptığımız toplantıdır. Orada Türkiye'nin görüşlerini çok kısaca anlatma imkanımız oldu. Türkiye ile Rusya arasında hakikaten iki devlet liderinin fevkalade samimi, iyi niyetli dostane ilişkileriyle başlayan çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Bu dönemde bütün devlet kurumlarımızın da buna ayak uydurması lazım. Hiç şüphesiz parlamenter diplomasinin kurumlarının da burada çok aktif çalışması lazım. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde sadece ticari ilişkiler değil aynı zamanda enerji, savunma sanayi, turizm gibi alanlarda olan yaklaşımlar gibi fevkalade yakın ilişkilerin olduğu, dünyadaki temel sorun alanlarına da benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu bir kere daha görüşmelerimizde teyit ettik.'İSRAİL BÜTÜN BÖLGE HALKINA SAVAŞ BAŞLATTI'Özellikle Orta Doğu'daki yaşanan büyük sıkıntının, İsrail'in saldırılarının, İsrail'in sadece Filistin halkına değil bütün bölge halkına karşı başlatmış olduğu bu savaş da Rusya ile Türkiye'nin benzer görüşler içerisinde olduğunu bir kere daha teyit etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Ayrıca geleneksel değerler ve aile değerleri konusunda iki toplumun ne kadar birbirine yakın görüşlere sahip olduğunu gördük. Bugünkü konuşmamda da dile getirdim. Özellikle uygulanan tek taraflı ambargoları hiçbir zaman desteklemediğimizi, benimsemediğimizi; bunun aslında ambargoyu koyanların niyetlerine de hizmet etmediğini ve tamamıyla bir halkı cezalandırmak anlamına geldiğini bir kere daha teyit ettik.'PUTİN, BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TARİHİNİ DUYURDUPutin ise görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş'un Rusya'da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, 'Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.' dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, 'Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık.' diye konuştu.Putin, 'Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor.' ifadelerini kullandı.Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİYLE İLGİLİ MESAJNuman Kurtulmuş görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.'