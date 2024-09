Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Büyükşehir'e körfez çıkışı... Sorumluluk almaktan kaçınıyorlar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MKYK üyeleri ve milletvekilleri de katıldı.SAYGILI: 'DERTLERİ RAPORLAYACAĞIZ'İl Başkanı Saygılı programın açılış konuşmasını yaparak, 'Bu sene 81 vilayetimizde 900 küsur ilçemizde Sayın Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımızın teşrifleriyle esnafı, işçi köylüyle ve toplumun her kesimiyle görüşüp, dertlerini raporlayacağız. Her il kendi teşkilatlarıyla zaten bunu yapmaktaydı ancak karınca modeli kapsamında bunun yapılması uygun görüldü' dedi.YILMAZ: 'İZMİRLİLERLE İSTİŞARE EDECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin ardından MHP İzmir İl Başkanlığını da ziyaret edeceğini kaydederek şunları söyledi: 'Bir ay önce Fuar vesilesiyle İzmir'deydik ve o gün, İzmir'in daima yanında olacağımızın sözünü vermiştim. Bugün, sözümüzün arkasında durarak tekrar İzmir'deyiz; bu şehirle olan güçlü bağımızı ve İzmir'e verdiğimiz önemi bir kez daha gösteriyoruz. Egenin incisi İzmir, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının ve bağımsızlık yolunda attığı adımların sembol şehirlerindendir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı, hem milli mücadele sürecinde hem de zaferin ardından Türkiye'nin kaderinin yazıldığı topraklar burasıdır. İzmir İktisat Kongresi ve İzmir Fuarı ile ekonomik alanda da bağımsızlığımızın sembolü haline gelmiştir. İzmir, bugün de ticaret ve lojistik ağı, enerji üretimi, otomotiv, petrokimya ve demir-çelik başta olmak üzere sanayi üretimi ve turizmi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Büyük potansiyel taşıyan bu güzel şehrimizde kazanımları katlamak için daha neler yapabiliriz, bugün gün boyunca hem de İzmirliler ile istişare edeceğiz' diye konuştu.'POLİTİKALARIMIZDA HALKIMIZI ESAS ALIYORUZ'Türkiye Buluşmaları kapsamında, İzmir'de ziyaretlerde bulunacağını belirten Yılmaz: 'Bizim siyasi anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlarımız ile buluşmayı öngörür. Yerelde ve genelde oluşturduğumuz politikalarda esas aldığımız temel halkımızın talep ve beklentileridir. Konuşmaktan ziyade dinlemek için buradayız. Programımız kapsamında AK Parti ve MHP İzmir ailesi ile bir araya geleceğiz. Ardından İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret edeceğiz, iş dünyamızla değerlendirmelerde bulunacağız. STK'lar ve hemşehri dernekleri ile buluşacak ve istişarelerde bulunacağız. Kemeraltı Çarşısı'na uğramadan geçmeyeceğiz. Orada da esnafımıza kulak vereceğiz. Günün sonunda Menemen Belediyemizi ziyaret ederek, Türkiye Yüzyılı'nda yerelde de daha güçlü bir İzmir için yaptıkları çalışmaları ele alacağız' ifadelerini kullandı.'İZMİR'İN MAVİSİNE, YEŞİLİNE HAKSIZLIK EDİLMEMELİ'Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Ülkemiz bugün bir demokratik olgunluk içinde tamamladığı genel ve yerel seçimlerin ardından, siyasi istikrar içinde yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tecrübeli bir ekip olarak içeride ve dışarıda güçlü politikalarla birliğimizi ve gücümüzü pekiştiriyoruz. Dünyanın ve bölgemizin zorlu bir döneminde ülkemizin milli menfaatlerini koruyoruz. Her alanda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Savunma sanayisinden siber güvenliğe ülkemizi ileriye taşıyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları düşünerek durmaksızın çalışıyoruz. İzmir modern, sürdürülebilir ve halkın yaşam kalitesini artıracak nitelikli hizmetleri hak ediyor. Temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırıldığı, yeşil alanların korunduğu ve artırıldığı, sürdürülebilir kentleşme anlayışıyla hareket edilen bir İzmir arzu ediyoruz. İzmir'in mavisine de yeşiline de haksızlık edilmemeli diye düşünüyorum' diye söyledi.'KÖRFEZ İÇİN HAREKETE GEÇTİK'Kirlilikle boğuşan İzmir Körfezi için harekete geçtiklerini belirten Yılmaz: 'Biliyorsunuz yıllardır İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununa yerelde bir çözüm üretilememiş durumda. Biz, hükümet olarak bu sorunu asla göz ardı etmiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum geçtiğimiz günlerde buraya gelerek bizzat yerinde çözüm irademizi gösterdi. İzmir Körfezi'nin kirliliğini mercek altına almak amacıyla, alanında uzman isimlerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturduk. Sorunun çeşitli boyutlarını ele alarak kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapmak üzere çalışma grupları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen bu kurul ile sorunun kesin çözümüne ulaşmak için gayret sarfediliyor. Özellikle, denizdeki oksijen seviyesinin çok düşük olması ve amonyak miktarının tehlikeli boyutlarda artması nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığını biliyoruz. Körfeze dökülen atıksuların arıtılmadan bırakılması, kirliliği tetikleyen temel sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle, atıksuların arıtılması ve körfezdeki oksijen seviyesinin artırılması için harekete geçtik, bilimsel veriler ışığında kalıcı çözümler geliştirilecektir' ifade etti.'YERELDE SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇANLAR VAR'Yıllardır yetersiz yatırım ile sorunları derinleştiren yerel yönetimi sorumluluk almaya ve istişareye davet ettiklerini belirten Yılmaz: 'Ne yazık ki, yerelde bu konuda sorumluluk almaktan kaçınanlar var ancak biz, hükümet olarak, vatandaşlarımızın sağlığını ve çevreyi koruma konusunda asla geri adım atmıyoruz. İzmir Körfezi'nin temizlenmesi, işbirliği gerektiren bir süreçtir; biz, üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve herkesi bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz. İzmir Körfezi'ni yeniden eski doğal güzelliğine kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'dedi.'YEREL YÖNETİMLERDEN ÇÖZÜM ODAKLI DESTEK BEKLİYORUZ'Sözlerine; 'Ülkemizin her bir köşesinde nasıl özveriyle çalışıyorsak, İzmir için de aynı kararlılık ve titizlikle çalışıyoruz.' diyerek devam eden Yılmaz: 'Karşıyaka'dan Konak'a, Bornova'dan Buca'ya, Çiğli'den Gaziemir'e, Foça'dan Seferihisar'a kadar, her bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsayıcı projeler hayata geçiriyoruz. İlçe belediyelerimizden muhtarlıklarımıza, yerel yönetim organlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşları, İzmir'in kalkınması için ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaya davet ediyoruz. Biz, merkezi yönetim olarak üzerimize düşeni yaparken, yereldeki makamların da bu sürece katkı sunarak vatandaşlarımızın beklentilerini birlikte karşılayabileceğimize inanıyoruz. Halkımız kısır çekişme ve polemik değil, hizmet bekliyor. İzmir'in geleceğini inşa etme yolunda, tüm yerel yönetim birimlerinin çözüm odaklı bir yaklaşımla destek vermesini bekliyoruz.' diye konuştu. Günboyu ziyaretlerle İzmirliler ile buluşmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz: 'Programları birlikte icra ettiğimiz arkadaşlarımız gün boyunca İzmir'in dört bir yanına dağılarak halkımızın nabzını tutacaklar. Elde ettikleri veriler gelecekte yapacağımız çalışmalara ışık tutacaktır' ifadelerini kullandı.