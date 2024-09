CHP'li belediye tarihi caminin yapımını durdurdu! AK Parti'den açıklama: Biz yapacağız

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Antakya'daki Ulu Camii'nin yapımını durdurdu. Sabah.com.tr'ye deprem sonrası çalışmaları anlatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk son kez çağrıda bulundu, "Seçimler oldu Bursa'yı CHP kazandı, valilik kaç oldu yazı yazıyor. Cevap yok. Süreç durmuş durumda. Artık onu da biz yapacağız, uğraşmayacağız." dedi. Öntürk, Hataylıların önümüzdeki yıl sonunda tamamen evlerine geçeceğini de sözlerine ekledi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Sabah'a önemli açıklamalarda bulundu.Öntürk, "Son vatandaşımız evine kavuşmadan, ben belediye binası inşaatına başlamayacağım, önceliğimiz vatandaşımızın konutlarına kavuşması." dedi. Seçim öncesi 'Bedava ev dağıtma' yarışına giren muhalefetin çalışmalara destek verip vermediğini de Başkan Öntürk'e sordum. Öntürk, kentin sembollerinden olan tarihi Ulu Camii'nin inşaatının Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldığını ancak belediyenin CHP'ye geçmesi ile inşaatın durduğunu, CHP'li yönetimin telefonlara, yazışmalara cevap vermediğini aktardı. Başkan Öntürk, "300 bin konutu yapan irade Ulu Camii'yi de yapar. Biz onu da hallederiz" ifadelerini kullandı."SON VATANDAŞIMIZ EVİNE YERLEŞMEDEN BEN BELEDİYE BİNASI YAPMAM"Hatay'da sıcak havada bir şantiye alanında buluştuğumuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk çok konuşulacak açıklamalar yaptı.Öntürk, belediye binasının inşa süreci ile ilgili soruya, "Şu an önce vatandaşımızı evine oturtmamız lazım.Vatandaşımız evine kavuşmadan ben belediye binası yapmam. Önce vatandaşımızı evine oturtacağız, sonra belediye binamızın çalışmasına başlayacağız." şeklinde yanıt verdi."YA TESLİM ETTİK, YA TESLİM EDECEĞİZ YA DA İHALESİ YAPILDI"Hatay'daki konut teslimlerinin hız kazandığını belirten Başkan Öntürk şöyle konuştu:Yaklaşık 40 bin konutu 1-2 ay içinde teslim edeceğiz. 300 bin bağımsız bölüm yapılacak. Hatay şantiye alanı gibi. Ya teslim ediyoruz ya teslim etmek üzereyiz ya da inşaatları hızla devam ediyor.Hatay arazi yönünden sıkıntılı bir il. Hazine arazisi yeterince yok, kamulaştırma gerekiyor. Dava süreçleri falan biraz zaman uzadı. Ama şu an en fazla konut teslimi de Hatay'da oluyor. Geçen hafta 7 bin 500 bağımsız bölüm teslim edildi. Ekim ayında da 12 bin 500 bağımsız bölüm teslim edeceğiz.'BEDAVA EV DAĞITACAĞIZ' DİYEN MUHALEFET DESTEK VERİYOR MU?2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim sürecine muhalefetin, 'Bedava ev' vaadi damga vurmuştu. Seçimin ardından muhalefet deprem bölgesinde bir daha görülmezken, Başkan Öntürk'e herhangi bir destek olup olmadığını sordum.Öntürk, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Biz 22 yıllık iktidarımızda ne söz verdiysek, birgün evvel ya da birgün sonra hep sözümüzü yerine getirdik. Malumunuz dünyada bir ekonomik kriz var. Pandemi ve bu afet ile ülkemizdeki kriz arttı. Emin olun şunları yapabilmek, bu milletin derdi ile dertlenme işi, gece gündüz çalışma işi, kaynakları doğru kullanma işi. Seçim zamanı vaatlerde bulunup gittiler." dedi.CHP'Lİ BELEDİYE TARİHİ CAMİNİN İNŞAATINI DURDURDU: CEVAP BİLE VERMİYORLARÖntürk, muhalefetin tutumunu Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden anlattı. Öntürk, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:Bizim bir Ulu Camii'miz var. Burayı Bursa Büyükşehir Belediyesi biz yapacağız dedi. Peki denildi, verildi. Seçimler oldu Bursa'yı CHP kazandı, valilik kaç oldu yazı yazıyor. Cevap yok. Yapamayacaklar belli ki, onu da biz yapacağız.300 bin konutu Hatay'da üreten, 171 tarihi eseri ayağa kaldıran bir irade Ulu Camiyi de ziyadesiyle yapar. Onu da biz yapacağız.Süreç durmuş durumda. Artık onu da biz yapacağız, uğraşmayacağız. Seçim dönemindeki gibi vaatler, vaatler."PARTİZANCA SÖYLEMİYORUM AMA YAPMAZLARSA BİZ YAPARIZ"Öntürk, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Habib Neccar Camii'nin inşaatını söz verdiği gibi sürdürdüğünü vurguladı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne son kez çağrıda bulundu:Partizanca söylemiyorum. Ben bunu, söz verildiği için söylüyorum. Belediyelerde, devletteişler kurumsaldır. Verilen sözler tutulur. Konya Büyükşehir sözünü tutarken, BursaBüyükşehir Belediyesi'nin desözünü tutması gerekir. Buradan son çağrı olsun. Yaparlarsa burada bir eserleri olur, yapmazlarsa biz zaten yaparız."7,5 MİLYAR BORÇ DEDİLER 10,5 MİLYAR ÇIKTI"Öntürk, belediyenin borç batağında devredildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:Belediyeyi borç batağında devraldık. 7.5 milyar borç var diye getirildi. Sonra borcun 10.5 milyar olduğunu gördük. Bu mesele değil, biz bunları öderiz. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde ülkenin durumu da böyleydi. Biz tasarruf ederiz, gelir gider dengelerini kurarız, doğru yatırımlarla bu işin içinden çıkarız, çıkıyoruz da. Hatay'ın belediye bütçesiile ayağa kalkma şansı yok. Merkezi hükümet elideğmeden ayağa kalkmak mümkün değil. Mesele tam burada başlıyor. Diğer kurum ve kuruluşlar, hayırseverler, bunların desteği ile Hatay ayağa kalkmalı. Hatay bağımsız bir devletken, Albayrak'ın altında millet olmayı seçmiştir. Hatay sevdası herkeste olmuyor. Cumhurbaşkanımızda bu sevda var. Her hafta arayıp ne durumdayız, kaç konut yapıldı, ne kadar yol yapıldı diye soruyor. Birebir takip ediyor. Hatay'ımızı bizayağa kaldırıyoruz ama bir sürü belediye var, burada bir şeyler üretebilirlerdi, bizi yalnız bırakmayabilirlerdi. Hatay özel bir ildir. Sınır ilidir, demografik yapısı özeldir, önemlidir. Biz Hatay'ı ayağa kaldırıyoruz, tüm çalışmaları gördünüz, hepsi Merkezi Hükümet tarafından. Biz de belediye olarak imkanlarımız ile var gücümüzle çalışıyoruz.Şunu tüm ülkemiz bilsin, önümüzdeki sene en modern ve tarihsel olarak da ziyaret edilebilecek bir il olacağız."BELEDİYE İFLAS ETMİŞTİ, SIFIRDAN BİR ŞEHİR KURACAĞIZ""Belediye bize teslim edildiğinde iflas etmişti. Biz böyle devraldık." diyen Öntürk, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini, "850 ile devraldığım kırsal asfaltını 1400'e çıkardım.Durdurmayacağız, devam edeceğiz. Altyapıda 75 bin noktada kanalizasyon ve su tamiratı yaptık. 4 ilçenin su ihaleleri yapıldı. 48 noktada sondaj yaparak vatandaşımızı su ile buluşturuyoruz. Kanalizasyon noktasında altyapı bitmiş durumdaydı. 14 noktada ihaleye çıkıyoruz. İnşallah altyapısı ile sıfırdan bir şehir yapacağız.Belediye bütçesi bitmiş durumdaydı. Maaş ödeyemiyorduk. Cumhurbaşkanımızın Hatay sevdası, kendisini Hataylı gibi görmesi, her hafta arıyor. Bir Cumhurbaşkanı her hafta arar sorar mı? Bu sayede yapabiliyoruz. Tüm tesislerimiz, statlarımız çökmüştü. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımı 2.5 milyar lira. AFAD'ın yatırımları katrilyonları buluyor. Diğer bakanlıklar yine öyle. Bunlar kimin talimatı? Cumhurbaşkanımızın. Gece gündüz durmak yok." sözleriyle aktardı."KONUT MESELESİ SENEYE BİTİYOR"Hataylılara konutlar ile ilgili seslenen Öntürk, "Önümüzdeki senenin sonunda Hatay'da konut meselesini bitiriyoruz." dedi."HATAY'I UNUTTURMAYIN"Başkan Öntürk'ün son mesajı da Hatay'a dairdi. Öntürk, "Hatay'da il içi ve dışında yerini terk eden vatandaşımızın sayısı 1 milyon. Hatay'da yerinden olan, ikametini değiştiren yaklaşık 1 milyon vatandaş var. Binalar yapıldıkça geri geliyorlar. Hataylı Hatay'ını sever. Sizden ricam; biz gece gündüz çalışıyoruz, siz de Hatay'ı unutturmayın." ifadelerini kullandı.