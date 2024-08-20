Başıboş köpek vahşeti Türkiye'yi sarstı! Ayhan Özçelik'in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

Önceki gün sabah saatlerinde Fatih'in Sümbül Efendi Mahallesinde bulunan boş arazide yürüyen Ayhan Özçelik'e (40) çok sayıda sokak köpeği saldırdı.Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in çığlıklarına Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri koştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi.Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik'in cenazesi inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Fatih Belediyesi ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri toplamaya başladı. Sakinleştirici iğne ile bayıltılan köpekler araçlara alındı.Burada toplanan bazı vatandaşlar, köpeklerin insanlar tarafından kışkırtıldığı için saldırdığını öne sürerek hayvanların toplanmasına tepki gösterdi.Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, 'Belediye çalışanları bizi aradı. 'Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı' dediler. Sağlık görevlileri hastaneye kaldırmış. 15 köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı.''Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı.' dedi.Özçelik'in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda biten işlemlerinin ardından Özçelik'in cenazesi ailesi tarafından alındı.Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik şunları söyledi: 'Kardeşim dün saat 5-6 civarında Silivrikapı'ya gidiyor. Orada akrabalarımız var; kız kardeşlerim falan, hepsi oradalar. Büyük ihtimalle akşam orada kalıyor. Akli dengesi bazen yerinde olmuyor. Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani, birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor.''Gece saat 5 gibi çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar. Sesin geldiği yere giderken köpekler onlara da saldırıyor, yaklaşamıyorlar. İnşaat alanından aldıkları sopalarla köpekleri kovalıyorlar. Ambulansı çağırıyorlar. Oradaki çöpçüler tanıdık. Kardeşimin fotoğrafını çekip amca çocuklarına yolluyorlar, onlar da bize atıyor. Fotoğrafı görünce hemen hastaneye gittik. Zaten saat 2-3 gibi vefat ettiğini öğrendik. ''Köpeklerin patileri kardeşimin üstündeymiş, orada başında bekliyorlarmış. Çöpçüler kardeşime yardım etmeye çalışırken onlara da saldırmış köpekler.''Çöpçüler olmasa sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi ve kardeşim bu sırada hala hayattaydı. Çöpçülerin attığı videoda ağzı kıpırdıyor. Hastanede kan kaybından hayatını kaybetti' dedi.