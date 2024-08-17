  • USD: 33,61 - 33,67
  • EURO: 36,93 - 36,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yanmaya başladı. Alevlerin içinde kalan otobüs kullanılamaz hale gelirken, elektrik hattının da da zarar gördüğü öğrenildi.

Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı
Ekleme: 17.08.2024 - 12:59 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı
Yangın, saat 09.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde park halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 34 GG 2350 plakalı otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı

Kısa sürede alevlerin yükseldiği otobüse çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı

CADDE ÜZERİNDEKİ ELEKTRİK HATTI ZARAR GÖRDÜ
Polis, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Alevler cadde üzerinde bulunan elektrik hattına zarar verdi. Kopan elektrik kabloları yola düştü.

Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ
Olay yerine elektrik ekipleri cadde üzerindeki elektrik hattını kesti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar gören İETT otobüsü çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken yangın çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.