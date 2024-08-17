Yine İETT yine yangın! Park halindeyken alev alev yandı

Yangın, saat 09.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde park halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle çıktı.Edinilen bilgilere göre, 34 GG 2350 plakalı otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.Kısa sürede alevlerin yükseldiği otobüse çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Polis, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Alevler cadde üzerinde bulunan elektrik hattına zarar verdi. Kopan elektrik kabloları yola düştü.Olay yerine elektrik ekipleri cadde üzerindeki elektrik hattını kesti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar gören İETT otobüsü çekiciyle kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatırken yangın çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.