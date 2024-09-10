İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

Gazze’de sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, Gazze’nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı. Bombardımanda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan saldırının ardından bölgede ciddi hasar meydana geldiği 9 metre derinliğinde bir krater oluştuğu belirtildi.

İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı.Sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını hedef alan İsrail'in saldırısında 45'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti ve en az 60 kişi ise yaralandı.İsrail bombardımanında Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi'de 9 metre genişliğinde bir krater oluştu.Bölgede ve çadırlarda büyük hasar meydana geldi.