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Beyaz Gazete
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İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

Gazze’de sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, Gazze’nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı. Bombardımanda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan saldırının ardından bölgede ciddi hasar meydana geldiği 9 metre derinliğinde bir krater oluştuğu belirtildi.

İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu
Ekleme: 10.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu
İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı.

45 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını hedef alan İsrail'in saldırısında 45'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti ve en az 60 kişi ise yaralandı.

İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

TAM 9 METRE ÇUKUR OLUŞTU

İsrail bombardımanında Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi'de 9 metre genişliğinde bir krater oluştu.

İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

Bölgede ve çadırlarda büyük hasar meydana geldi.