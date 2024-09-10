Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran soruşturması hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisinin Narin Güran mesajında aileye başsağlığı dilememesinin bir şüphe kaynaklı olup olmadığı sorulan Bakan Yerlikaya, "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin Narin Güran cinayetine ilişkin sorularını yanıtladı."Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:"Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı.Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi."Kendisinin Narin Güran mesajında aileye baş sağlığı dilememesinin bir şüphe kaynaklı olup olmadığı sorulan Bakan Yerlikaya, "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allahtan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" yanıtını verdi.