Motorin fiyatlarında indirime gidildi

Akaryakıtta beklenen indirim geldi..ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta tabela değişti...Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim yapıldı.Böylece İstanbul’da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına indi.İstanbul'da motorin litre fiyatı: 41.73 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 42.66 TLAnkara'da motorinin litre fiyatı: 42.14 TLBenzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.