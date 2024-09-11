Orta Doğu’da kırmızı alarm! Ateş hattı büyüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi. Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerindeki çeşitli noktaları 17 kez hedef aldı.Lübnan resmi haber ajansı (NNA), özellikle Klayla beldesindeki çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Bint Cubeyl kenti üzerinde İsrail dronları eşzamanlı uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldeleri yönünde İsrail tarafından otomatik silahlarla yoğun atışlar yapıldı.İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'a ait 30 füze rampasını hedef aldığı belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan güneyindeki Cebin, Nakura, Deyr Suryan, Zibkin beldeleri olmak üzere 4 ayrı bölgeye saldırılar düzenlediklerini duyurdu.Adraee, savaş uçaklarının Hizbullah'a ait 30 kadar füze rampasını vurduğunu ayrıca Dahira bölgesine de topçu atışlarıyla saldırı düzenlendiğini kaydetti. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerindeki çeşitli noktaları 17 kez hedef aldı.Lübnan resmi haber ajansı (NNA) ise özellikle Klayla beldesindeki saldırılarla çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, Alma eş-Şaab bölgesinin çevresine düzenlenen hava saldırıları sebebiyle yoğun orman yangınları çıktığı aktarıldı.Bint Cubeyl kenti üzerinde İsrail dronları eşzamanlı uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldelerine İsrail tarafından yoğun atışlar yapıldı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, 'yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü' belirtildi.Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin 'düşman ateşinden' kaynaklanmadığı iddia edildi. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.