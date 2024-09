Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları:Partimizin 23. yaşını 14 Ağustos'ta muhteşem coşkuyla kutladık. AK Parti'nin bayrağını şanla, şerefle taşımış ve taşıyan her bir yol arkadaşıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bundan 23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı sevda ile aziz milletimize hizmet ediyoruz. Ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Kimseyi ötekileştirmeden her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz. 23 yıl boyunda nelerle uğraştığımızı sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar nice operasyonların, vesayet teşebbüslerinin hedefi olduk. Bir avuç seçkinin, kendini halktan üstün gören bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. En zor günlerimizde dahi karamsarlığa kapılmadık. Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedik.23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan AK Parti'dir, AK kadrolardır. Ekonomide, ihracatta, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayiinde ve diğer alanlarda ülkemizi 23 sene öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek seviyelere biz taşıdık. 81 ilin tamamında eserlerimiz var. Her ilçede nice yatırımlarımız var. Her köyde, her mahallede insanımızın hayatına dokunan sayısız hizmetlerimiz var. 23 yıllık bu sevda sizin, bizim, hepimizin sevdasıdır. Bu sevda 85 milyonu kucaklayan engin bir sevdadır. Bu sevda büyük ve güçlü Türkiye sevdasıdır. Bu sevda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak tam bir kenetlenme, dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz.Vatandaşımızın çektiği hiçbir sıkıntıya gözlerimizi kapatmıyoruz. İşçimizin, emeklimizin, çiftçimizin hayat pahalılığı zorluklarının farkındayız. Milletimizin sıkıntısız bizim sıkıntımızdır. Biz dertliyiz ya, biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. Bu aşkımız bizi hep dertli yapıyor. Dertli olarak da bu yollarda yürüyoruzMuhalefetin içler acısı durumunu sizler de görüyorsunuz. İzmir Körfezi'nde balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları. Kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bunlar daha ortada fol yok yumurta yokken koltuk kavgası yapıyor. Liyakat, dürüstlük, tutarlılık gibi erdemler siyasi lugatlarında zaten yer almıyor.(CHP lideri Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılması) Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onu konuğu olarak baş köşeye oturttular. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tutarsızlıktır. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da affetmez. Sadece partimize sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. CHP lideri sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz.Bize saldıranları milletimizin değerlendirmesine havale edeceğiz. Sizlerden de illerinizde bu yüksek hassasiyetle çalışmanızı bekliyorum. 31 Mart seçimleri sonrasında milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getiriyoruz. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar tekrar yerli yerine oturmaktadır. Partimizin geçen haftaki MKYK toplantısında aldığımız kararla kongre maratonumuzu başlattık. 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimize 'Bismillah' diyeceğiz. Bunun öncesinde Türkiye Buluşmaları ile tüm Türkiye'yi ilçe ilçe, mahalle mahalle tarayacağız. 8. Büyük Kongre maratonumuzu yeni bir şahlanışın, yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti, Türk siyasetinin merkezini temsil eden en büyük harekettir. Ülkemizi yönetme görevimiz yanında, sosyal değişimleri, özellikle doğru okuma ve yönlendirme misyonumuz da vardır. Siyasette merkezi temsil etmek olduğu gibi, bunun yanında AK Parti o gücünün de yerli yerinde olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Önemli olan sabitelerinizi koruyarak toplumdaki değişimlere göre konumuzu ayarlama kabiliyeti göstermektir.Karamsarlık zerk etmek isteyen fitne tüccarlarına lütfen kulak asmayın. Bu ülkeye en kıymetli senelerini kaybettirmiş boş tartışmaların peşine kesinlikle takılmayın. Milletin sinir uçları ile oynayan provokatif dile prim vermeyin. Biz kendimiz olduğumuz sürece, Allah'ın izniyle kimse bizim yükselişimizi engelleyemez. Unutmayın, bizi bugünlere getiren kendi doğrularımızdır. Biz doğru olursak, siyasette doğru işler yaparsak zaten eğri hak ettiği yerde olacaktır. Hangi görevde olursak olalım hepimiz işimizi en iyi şekilde ifa etmekle mükellefiz. Bunun için daha fazla insana ulaşacağız.